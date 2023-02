"Lo accetto, ma mi dispiace il metodo". Anche Sabrina Merenda, depauperata dello sport, di parte della scuola e della comunicazione, è contro il rimpasto, letto sul giornale e notificato dopo 3 giorni. "Mia mamma diceva che il metodo nella vita è tutto e tiene sempre conto dei valori umani, del rapporto faccia a faccia, del guardarsi negli occhi". Cosa che non è stata fatta nei suoi confronti. Conferma il suo "incrollabile amore per la mia comunità" perché "nulla è più forte del senso civico". In 5 anni "il mio impegno è stato costante" e quando si lavora così tanto "si è sereni dentro, specie a tre mesi dalla fine di un mandato". La competizione, sottolinea, "ha bisogno di un dialogo rispettoso". Resterà a portare avanti biblioteca, politiche giovanili, programmazione formativa ed educativa, a cui si aggiungono servizi demografici e memoria. "Resto verace nel mio cuore culturale e operativa, onesta e leale".