Firenze, 2 febbraio 2022 - Ancora bel tempo, almeno fino a metà mese. L’alta pressione delle Azzorre continua a farci compagnia. Per fortuna, “in Toscana problemi idrici non ci sono, al contrario di quel che avviene invece nel nord ovest dello Stivale, dove iniziano ad avere difficoltà con le portate dei fiumi”, fanno sapere dalla sala meteo del Lamma. Insomma, “da noi la siccità è limitata e deriva più che altro da quel lieve deficit idrico accumulato nella scorsa bella stagione”.

A gennaio le precipitazioni nella nostra regione sono state “un po’ sotto la media”. “Se al momento la situazione non desta preoccupazione, qualche allarme è invece dato dal fatto che l’attuale scarsità di precipitazioni si protrarrà almeno per altre due settimane”, proseguono i meteorologi. Al centralino del Lamma stanno già arrivando telefonate di agricoltori in ansia. È proprio quello infatti il settore più a rischio. “Proprio stamani ci ha contattato un agricoltore vicino a Venturina, estremamente preoccupato per l’assenza di piogge”. Insomma, questo bel tempo prolungato rischia di causare forti disagi sotto il profilo dell’irrigazione dei campi. “Il terreno inizia ad esser secco nei primi strati”, proseguono dal Lamma. Per quanto riguarda le temperature, fa più freddo nei fondovalle, mentre in montagna il sole riesce maggiormente a scaldare l’aria. Precipitazioni? “Forse, molto deboli, potranno esserci nelle zone settentrionali della regione venerdì prossimo”, aggiungono dalla sala meteo. Ma di piogge vere e proprie, “per ora manco l’ombra”.

Oggi, per l’appunto, si celebra il giorno della Candelora (quest'anno cade di mercoledì), vale a dire la festa che ricorda la presentazione di Gesù presso il tempio di Gerusalemme. Questa ricorrenza non nasce però con il Cristianesimo e nella sua lunga storia emergono credenze folkloristiche e precristiane legate alla fine della stagione invernale e all'avvicinarsi della primavera.

Il detto dice: ”Se c'è sole a Candelora / dell'inverno semo fòra / ma se piove o tira vento / de l'inverno semo dentro": ne esistono varianti sarde, toscane, emiliane, friulane, lombarde e non solo.