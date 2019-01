Firenze, 22 gennaio 2019 - Nevica da ieri sera nell'Alto Mugello. La protezione civile della città Metropolitana di Firenze segnala deboli nevicate nelle zone di Firenzuola, Marradi e al Passo della Consuma e la formazione di ghiaccio al Passo del Giogo. "Gli operatori della Viabilità della Città Metropolitana stanno operando sulle strade di competenza ma - avverte Angelo Bassi, consigliere delegato alla Protezione civile della Metrocittà - si ricorda in ogni caso l'obbligo delle dotazioni invernali e si raccomanda la massima attenzione alla guida".

Intanto la sala operativa unificata permanente della Regione toscana ha emesso un avviso di criticià con codice arancione per l'intera giornata di oggi, a partire dal pomeriggio. L'allerta riguarda gran parte delle zone interne della Toscana: Amiata, Colline Metallifere, Alto Mugello, Casentino e Alta Val Tiberina e sulle altre colline in genere. Possibili nevicate anche in pianura, ma senza accumuli.