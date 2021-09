Firenze, 22 settembre 2021 - Prepariamoci ad un piccolo ritorno dell’estate, tra venerdì 24 e soprattutto sabato 25. Grazie ad una temporanea rimonta dell’anticiclone di origine africana, la colonnina di mercurio tornerà a risalire. Come ci fa sapere Claudio Tei, uno dei meteorologi del Lamma, “questo fine settimana possiamo aspettarci temperature di 28, forse anche 29 gradi”. La ‘bolla africana’ rimonta e l’anticiclone regala all’Italia un colpo di coda estivo. Ecco che, continua Tei, “venerdì e in particolare sabato godremo di giornate soleggiate”, mentre per domenica è previsto un “piccolo peggioramento dovuto al rapido passaggio di una perturbazione”. “Si tratta di una situazione anticiclonica del tutto normale per il periodo - prosegue Tei -. Sul versante delle temperature, siamo piuttosto in media. Non possiamo dire la stessa cosa per le precipitazioni, che al centro sud restano inferiori”. E i prossimi giorni? “Tempo probabilmente un po’ instabile fino a mercoledì”, aggiungono dal Lamma.

Da parte sua, il sito IlMeteo.it segnala che i venti freschi che in queste ore stanno soffiando su molte regioni tenderanno ad attenuarsi gradualmente fino a essere sostituiti da quelli più caldi meridionali tra domani e venerdì. Questo cambio di testimone, innescato dall'arrivo dell'anticiclone africano, sarà alla base del progressivo aumento delle temperature massime. La prima regione a surriscaldarsi sarà la Sardegna che da giovedì tornerà a toccare punte di 36 gradi, poi a ruota seguiranno Toscana e Lazio e quindi il resto del sud (con punte di 32-33 gradi). Le temperature aumenteranno anche al nord, ma in maniera meno evidente e più gradualmente. Sulle zone pianeggianti si raggiungeranno circa 24-26 gradi.