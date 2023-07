Una telefonata a tutta Firenze: caldo, ecco l’Alert System, il messaggio

Firenze, 10 luglio 2023 - Allerta per il caldo a Firenze e il Comune lancerà oggi un messaggio di ‘Alert system’ telefonico per invitare i cittadini a prestare la massima attenzione.

“Le estati fiorentine sono tradizionalmente umide e molto calde – sottolinea il sindaco Dario Nardella – ma c’è sempre da stare in allerta e fare di tutto per attutire l’impatto sulla salute. Faccio un appello generale alla popolazione: fate attenzione a questa ondata di calore che sarà persistente, ci aspetta almeno una settimana con temperature così alte, e rinnovo gli accorgimenti usuali come uscire meno possibile nelle ore più calde, bere tantissimo e mangiare cibi leggeri”.

“Non abbiamo un’emergenza siccità come accadde lo scorso anno grazie alle piogge di maggio e giugno – aggiunge – ma tuttavia questo caldo va gestito con tantissima attenzione per i soggetti più fragili. Non so se arriveremo al record dell’estate del 1983 ma dovremo abituarci nelle prossime settimane a convivere con queste temperature”.

Nic.Gra.