Metalstudio, incontro in Regione: "Al lavoro per la ripresa dell’attività"

Sostegno ai lavoratori della Metalstudio. E’ il senso dell’incontro per aprire un tavolo di crisi che si è tenuto ieri in regione. C’è preoccupazione per gli 80 addetti che lavoravano nello stabilimento di Scandicci, dove l’attività è sospesa dopo le fiamme che la notte di Pasqua hanno devastato l’azienda di via delle Fonti. "E’ il principale sito aziendale di Scandicci – ha detto il consigliere per lavoro e crisi aziendali di Eugenio Giani, Valerio Fabiani – oggi abbiamo incontrato il management per un aggiornamento della situazione e anche per valutare tutti gli aspetti tecnici che possano permettere nei tempi più brevi possibili la ripresa produttiva". All’incontro in presidenza erano presenti anche il sindaco di Scandicci Sandro Fallani e l’assessore alle attività produttive Andrea Franceschi. In primo piano le condizioni per la ripresa delle produzioni e la tutela del reddito del personale, che saranno anche al centro del confronto tra azienda e parti sociali già programmato per martedì sempre in Regione. In base a una prima ricognizione, sarebbero una quarantina gli addetti che potrebbero avere bisogno di ammortizzatori sociali in attesa di ripartire con la produzione quando lo stabilimento sarà rimesso a posto dopo i danni provocati dal rogo della notte di Pasqua. L’azienda è in attesa anche che si sblocchi il sequestro dell’area dalla quale si sarebbero propagate le fiamme. Riottenuto l’accesso a questa zona si potrà fare una stima definitiva dei danni e soprattutto un piano con cronoprogramma per i lavori.