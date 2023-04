Metà paese senza fogne "Tempi ancora lunghi"

Metà paese senza sistema fognario. Accade a Pian di San Bartolo, frazione che gravita sotto la giurisdizione comunale di Firenze, Fiesole, Vaglia e pure Sesto Fiorentino. Un frazionamento amministrativo, che rende difficile mettere d’accordo e prendere decisioni in vari settori, depurazione reflui compresi , dove il problema si trascina da anni. L’impianto di depurazione, che è stato realizzato in via di Basciano una decina di anni fa, ha infatti consentito di trattare gli scarichi dell’abitato che guardano la valle del Mugnone, quindi buona parte delle case fiesolane. Ma non tutte. A restare escluso dalla rete fognaria è infatti l’altro versante, quello "sestese" , che interessa anche Firenze .

Per fare il punto sulla questione e chiedere se ci sono novità, il consigliere Fabrizio Baroncini ha quindi presentato una interrogazione. "Si tratta di un problema molto sentito in paese – osserva il rappresentante di Fiesole Europa –. Adesso che anche noi abbiamo Publiacqua, come gestore, è il momento di mettere tutti i soggetti intorno ad un tavolo". "Il tema è ben presente a questa amministrazione- ha risposto il sindaco Anna Ravoni- A seguito proprio delle nostre richieste è stato fatto un master plain nel 2020. L’intervento è articolato e complesso. I tempi sono quindi ancora lunghi". Si parla di almeno un decennio. Va infatti realizzata una condotta sulla dorsale della Bolognese, che scende fino alla Lastra. La nuova fogna per funzionare avrà anche necessità di impianti di sollevamento e pompe per portare i reflui a San Colombano . Il tutto con "diversi milioni di euro di investimento", come ha detto il sindaco.