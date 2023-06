Forza Italia, a Firenze una messa in ricordo di Berlusconi

Firenze, 19 giugno 2023 – Il 22 giugno, alle ore 19, nella chiesa di San Salvi il coordinamento cittadino di Forza Italia, insieme al regionale, grazie al prete della chiesa di San Salvi celebrerà una messa in ricordo del presidente Silvio Berlusconi. L'annuncio è stato fatto oggi, 19 giugno, dal capogruppo di Forza Italia in Toscana Marco Stella, in occasione del lancio della campagna di tesseramento. "Ogni coordinamento – ha spiegato Stella – ha scelto un'iniziativa per ricordare il presidente, noi di Firenze abbiamo scelto la messa, un momento intimo per ognuno di noi, una momento di preghiera, ci sembrava il modo migliore di ricordare il presidente e dare la possibilità a tutti coloro che non hanno potuto partecipare ai funerali di Milano di dare l'ultimo saluto a Berlusconi". Per quanto riguarda la campagna di tesseramento partirà il 24 e 25 giugno. L'obiettivo, è stato spiegato, è “di fare oltre 5mila tessere entro la fine del dicembre 2023".

Niccolò Gramigni