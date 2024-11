Merende antimafia con i biscotti di Libera

Un migliaio di confezioni di biscotti che verrà distribuita per la merenda dei cinquemila bambini delle scuole dei comuni di Bagno a Ripoli, Pontassieve, Pelago, Rufina, Scarperia e San Piero. Nella giornata di giovedì, infatti, Siaf - Servizi Integrati Area Fiorentina -, storica realtà che da oltre venti anni si occupa di ristorazione, fornirà ai bambini e alle bambine una merenda molto speciale. Si tratta infatti di biscotti prodotti da Libera Terra, Terra Libera dalle Mafie, l’associazione con sede a Corleone, che ha l’obiettivo di valorizzare i territori partendo dal recupero sociale e produttivo dei beni liberati dalle mafie per ottenere prodotti di alta qualità. "È una bella opportunità per supportare un’associazione come Libera Terra che porta avanti un lavoro di grande valore sociale e, allo stesso tempo, un modo per sensibilizzare i più giovani su queste tematiche attraverso un’iniziativa concreta": spiega Marzia Calonaci, direttrice operativa di Siaf.