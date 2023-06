Mercoledì di Colonnata, musica, spettacoli e street food sotto le stelle

Solo due appuntamenti, quest’anno, per i "Mercoledì di Colonnata": musica, spettacoli e ottimo cibo sotto le stelle. L’iniziativa, promossa da Comune, Pro Loco, Confesercenti, Casa del popolo di Colonnata, prenderà il via domani alle 21,30 in piazza Rapisardi con lo spettacolo di improvvisazione teatrale "Teatro istantaneo". L’appuntamento successivo mercoledì 5, dalle 19,30, quando il quartiere si animerà con street food a cura de "Le Bontà di Giulia" e dj set a cura dei negozianti. Nelle due date della manifestazione, dalle 18 alle 1 del giorno successivo, sarà istituito il divieto di transito e di sosta in piazza Rapisardi mentre sul ponte pedonale sul Rimaggio sarà istituito il divieto di transito pedonale, in via Bizio il senso unico di marcia da valle a monte, e ancora su via Giotto un senso unico di marcia da via delle Porcellane a via GinoriPergolesi.