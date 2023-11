Mercato solidale al Tepidarium per l’Eritrea

Eva

Desiderio

Comprare bene facendo del bene. Non è l’ultima cantilena fashion ma una bella verità che si concretizza presto, da dopodomani 3 novembre e fino a domenica 5 al Tepidarium del Roster con ingresso da via Bolognese17A per il "Charity Market" di Smile Project odv, fondata nel 2014 da Elsa Michael che ne è la presidente piena di volontà e passione per il bene della società. In particolare di quella dell’Africa, di cui è originaria questa imprenditrice italiana di adozione, molto conosciuta specie nell’ambiente della moda fiorentina che si mette a disposizione per aiutare le popolazioni di donne e bambini del suo paese natale, l’Eritrea. Qui in questi anni si sono concentrate tutte le iniziative di Smile Project per salute, istruzione, lavoro dedicate ai più deboli con la nascita di laboratori di cucito e di ricamo, di scuole per formare i bambini e poi i ragazzi all’Asmara e nei luoghi dove c’è più bisogno di assistenza e sostegno. Al mercato solidale di Elsa Michael al Tepidarium del Roster non ci sono abiti e accessori usati, ma tutte collezioni nuove, con tanto di etichetta, per donna, uomo e bambino dono di tante case e aziende di moda che partecipano al progetto. Non ci sono scarpe ma tante borse, piccola pelletteria, bijoux, foulard. Una bella offerta, anche di campionari, che si possono acquistare a prezzi molto convenienti. E le signore e signorine di Firenze, ma anche tanti giovanotti e signori in età, lo sanno e pazientemente si mettono in fila lungo il viale principale del Giardino dell’Orticoltura per aspettare il proprio turno all’acquisto: nell’ultimo Charity Market sono stati raccolti 180.000 euro. Con primi proventi dell’associazione benefica anni fa Elsa ha costruito per prima cosa un orfanatrofio, poi via via sempre più progetti come una scuola per sordomuti ad Asmara e poi l’impegno per trovare lavoro alle donne cucendo abiti.