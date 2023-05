Mercato di San Lorenzo, blitz della municipale: scattano le sanzioni

Firenze, 2 maggio 2023 - Funghi secchi senza etichetta e quindi senza le necessarie informazioni su caratteristiche e provenienza. È quanto hanno scoperto gli agenti della polizia municipale sabato durante un controllo al mercato di San Lorenzo. L’intervento, disposto nell’ambito della campagna mirata al rispetto delle normative a tutela dei consumatori e alla lotta all’abusivismo commerciale nell’ambito dei mercati cittadini.

In dettaglio un banco alimentare vendeva funghi secchi impilati in sacchetti privi di qualsiasi indicazione sull'origine: mancava completamente infatti l’etichetta che ne descrive le caratteristiche organolettiche e la provenienza. Gli agenti hanno quinci chiesto l’intervento del personale Asl che ha disposto l’immediato sequestro della merce per evitare che fosse messo in vendita un alimento potenzialmente rischioso per i consumatori. Per il commerciante è scattata la sanzione da mille euro per la mancata etichettatura. Visto che l’uomo ha dichiarato di aver acquistato la merce da un pastificio con sede in città, è stato già disposto un controllo di polizia Municipale e Asl anche a questa attività.

Durante le verifiche di sabato sono emerse irregolarità per altre tre attività: si tratta di tre banchi che, a seguito di trasferimento dell’autorizzazione, vendevano merce differente da quella per cui erano autorizzati. Da inizio anno sono stati 50 i servizi mirati alle verifiche dei mercati con oltre 200 banchi controllati. Accertate 55 violazioni (19 per mancata esposizione dei prezzi e 36 per eccedenze rispetto a quanto autorizzato) e 14 i venditori totalmente abusivi. Sequestrati oltre 50 chilogrammi di alimenti.