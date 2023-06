Mercato, sabato cambia l’orario

Cambio d’orario per il mercato del sabato nel centro cittadino. Da oggi fino a sabato 9 settembre i banchi del commercio ambulante stazioneranno in piazza Lavagnini, piazza del Mercato e piazza Vittorio Veneto solo al mattino dalle 8 alle 13,30, secondo l’orario estivo. Nel periodo della fiera di fine agosto le bancarelle si sposteranno su via Barducci e via Garibaldi, dall’area del mercato, per l’allestimento del luna park. Non varieranno le modalità e orari degli altri mercati rionali e i mercati di filiera corta (già attivi per mezza giornata) che saranno però sospesi per tutto il mese di agosto. Unica eccezione il mercato di filiera corta di piazza IV Novembre che proseguirà anche nel periodo agostano.