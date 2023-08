"Mercato di Ponte a Ema: 9 posti a Bagno a Ripoli"

Ambulanti cercansi per il mercato di Ponte a Ema. Sono disponibili 9 posti da assegnare ad altrettante licenze di vendita per un lungo periodo: 12 anni. Di questi, 5 sono destinati a venditori non alimentari, due alimentari, uno per imprenditori agricoli e uno per diversamente abili. Ogni postazione è larga 30 metri quadrati e la disposizione è visionabile sulla planimetria scaricabile dal sito del Comune insieme al bando. Il mercato si svolge il sabato mattina e le domande per un posto in gradutoria vanno presentate per Pec al Comune entro il 25 agosto.