Mercato della casa al top Salgono vendite e prezzi Resta il nodo degli affitti

di Fabrizio Morviducci

Novoli come Fiesole. È il dato che emerge dall’indagine di Fiaip, la Federazione degli agenti immobiliari, che ha analizzato il mercato della casa nell’area fiorentina, con particolare attenzione non solo alla compravendita, ma anche agli affitti. La presentazione dei dati è avvenuta ieri nel corso di una conferenza stampa, alla presenza della presidente di Fiaip Firenze-Pistoia, Marika Pollicina e dell’assessore alla casa di Palazzo Vecchio, Benedetta Albanese. E la novità più rilevante è che accanto al centro storico, la zona più richiesta è Novoli, che dopo la riqualificazione urbanistica e con l’arrivo della tramvia è diventato quartiere da scegliere, insieme ai classici dell’area residenziale, come Campo di Marte, Fiesole o Settignano.

"Novoli, in questi anni riqualificata – ha detto Marika Pollicina –, vede la presenza del Polo universitario e del nuovo tribunale, ed è diventata una zona ricercata da chi vuole acquistare. In questo quadro dobbiamo inserire anche tutta la zona sud di Firenze e diversi territori che fanno parte della città metropolitana. Un tempo erano poco considerati, ma adesso soddisfano le nuove richieste degli acquirenti".

E se l’acquisto di una casa non è più solo un punto di arrivo, ma anche un investimento come bene rifugio, anche sul fronte degli affitti la domanda è stata altissima. La risposta del mercato secondo Fiaip non è stata però adeguata: con un’offerta scarsa e prezzi alle stelle che hanno creato non pochi disagi.

"I proprietari – ha detto ancora Marika Pollicina – preferiscono non adottare contratti di locazione del tipo 4+4 o 3+2, bensì prediligono gli affitti brevi, immettendo il proprio immobile nel circuito degli affitti turistici. Il problema è la normativa per i contratti di locazione, ormai obsoleta, che rende difficoltosa al proprietario la possibilità di stipulare contratti a lungo termine. L’enorme richiesta di immobili in locazione ha però generato un notevole interesse da parte di investitori italiani ed esteri che hanno visto nuovi e positivi sviluppi economici soprattutto nel comparto turistico".

Stenta invece il mercato non residenziale, sia per quanto riguarda le vendite che le locazioni. Al momento non c’è grande richiesta, sul fronte dei negozi ugualmente la situazione è di stallo. I locali commerciali si trattano solo se sono in centro o in zone ad alto passaggio. Secondo i dati che emergono dal Centro Studi Fiaip coordinato da Francesco La Commare, su base nazionale nel 2022, rispetto all’anno precedente, sono ulteriormente aumentate le compravendite, arrivando a circa 775.000 unità registrando pertanto un +3,5% rispetto al 2021 e raggiungendo livelli che non si registravano da oltre quindici anni.

I prezzi sono aumentati del 5%, mentre sul fronte degli affitti: le locazioni sono cresciute dell’8,3%, e il costo medio dei canoni ha registrato un nuovo incremento del 5,2%. Fiaip evidenzia, inoltre, per quanto riguarda le vendite, l’aumento delle richieste di alcune precise tipologie di immobili, come quelli con la presenza di una stanza da utilizzare per l’attività

lavorativa e di spazi all’aperto. "C’è una crescita di interesse per gli immobili che hanno le caratteristiche che il mercato ricerca – chiosa il presidente di Fiaip Toscana, Simone Beni –, ovvero ampi spazi, facilità di spostamento, accessori quali posti auto o garage, mentre gli immobili che non hanno tali caratteristiche restano al di fuori del circuito delle vendite"

Lo strumento finanziario prevalente usato per l’acquisto è il mutuo. E in genere l’acquirente riesce a trattare una riduzione sul prezzo di partenza tra il 5 e il 10 percento in meno. Sul piano nazionale, Firenze è al quarto posto per aumento delle compravendite (+3,5%), dietro a Milano + 9,8%, Bologna +7,2%, Roma +4,5%. Sulle locazioni invece, la città sale al terzo posto con +8,8% dietro a Bologna +10% e Milano 9,2%.