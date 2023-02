Mercato contadino ok Proroga di un anno in piazza della Fattoria

Il mercato contadino del lunedì sarebbe dovuto durare fino a gennaio. Ma la sperimentazione dedicata a valorizzazione e vendita dei prodotti a Km 0 ha avuto un tale successo che il Comune ha deciso di prorogarlo per almeno un altro anno: ogni lunedì mattina i banchi saranno in piazza della Fattoria. "E’ entrato nella quotidianità di tante persone ed è un’opportunità per tutelare le produzioni locali e gli imprenditori – dice l’assessore Paolo Bianchini (foto) –. I produttori hanno saputo arricchire la propria proposta con iniziative didattiche, degustazioni e attività per bambini anche ad Autumnia".