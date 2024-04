Mercato contadino. L’evento domenica

Torna l’appuntamento della prima domenica del mese col mercato contadino di Vingone. Domenica al circolo Arci del quartiere, in via Roma dalle ore 8.30 alle 14.30, prodotti naturali, freschi, a km 0. I produttori locali mettono in mostra la qualità della loro offerta in un mercato originale e locale. L’evento è organizzato dalla Casa del Popolo col patrocinio del comune di Scandicci. Vingone è il centro della diffusione dei prodotti a chilometro zero del territorio. Ma è anche il quartiere dove si trova la sede della Rete dei semi rurali, l’associazione che si occupa di promuovere la gestione collettiva della diversità agroecologica. L’obiettivo è promuovere il diritto degli agrocoltori a raccogliere, utilizzare, scambiare e vendere i propri semi.