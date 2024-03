Mercato centrale da 150 anni. Cena di gala a Villa Corsini per aprire i festeggiamenti

Con una cena organizzata a Villa Corsini, hanno preso il via ieri i festeggiamenti dello Storico Mercato Centrale di San Lorenzo che spegne 150 candeline. Nel corso della serata dopo la proiezione del docu film sul Mercato Centrale ha preso la parola il presidente del Consorzio Massimo Manetti: "Ringrazio tutti i commercianti – sottolinea – che da generazione in generazione si sono rimboccati le maniche per permettere a tutti i fiorentini di poter continuare a fare la spesa e portare in tavola i prodotti migliori alle migliori condizioni e, di conseguenza, essere un richiamo per il ripopolamento del centro". Alla serata, oltre a tutti gli operatori, hanno partecipato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani (nella foto con Manetti), la vice presidente Stefania Saccardi, gli assessori del Comune di Firenze Giovanni Bettarini, Benedetta Albanese, Sara Funaro, Stefano Giorgetti, Maria Federica Giuliani, il segretario generale della Camera di commercio Giuseppe Salvini e il direttore di PromoFirenze Mario Casabianca. Tra i presenti, il presidente Confesercenti Claudio Bianchi, il presidente cittadino Santino Cannamela e il direttore Alberto Marini, ma anche il presidente di Cna Firenze Giacomo Cioni, il direttore Fabrizio Cecconi e il presidente Fimaa Confcommercio Arrigo Brandini. I festeggiamenti continueranno nel cuore pulsante delle botteghe, dei bancarellai, del tessuto residenziale ancora vivo. Per celebrare le 150 candeline, da aprile a dicembre, l’ottocentesca struttura ospiterà varie iniziative con una giornata alla quale parteciperanno 10 mercati da tutto il mondo e culmineranno con la presentazione di un docufilm.