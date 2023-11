Mercato, banchi spostati. Gli ambulanti si arrabbiano: "Ancora siamo senza luce"

Sono senza elettricità i banchi che da ieri sono stati dirottati in piazza del Mercato Centrale e piazza dell’Unità per consentire a Publiacqua di portare a termine i lavori. "Siamo senza corrente questo vuol dire che le nostre postazioni sono al buio e che non possiamo usare il registratore di cassa. Non è modo di lavorare questo": sottolinea Debora Guarducci, una delle ultime bancarellaie storiche del mercato, che gestisce il suo banco dal 1972.

Dopo quasi dieci anni, infatti, una parte del mercato di San Lorenzo torna temporaneamente davanti alla Basilica che dà nome al quartiere. Era il 24 gennaio 2014 quando 83 barrocciai furono costretti, per decisione dell’allora sindaco Renzi, al trasloco forzato dalle loro posizioni abituali e dirottati un po’ in piazza del Mercato Centrale, un po’ in altre vie del mercato stesso, come via Panicale. L’occasione del trasloco all’indietro nel tempo sono i lavori di Publiacqua che porteranno alla realizzazione di un allaccio alla rete idrica e uno alla rete fognaria in via Chiara, a causa dei quali 55 bancarelle sono state spostate.

La chiusura della strada, infatti, compora che il traffico veicolare e dei mezzi di soccorso in uscita da piazza del Mercato Centrale venga spostato sulla direttrice via Panicale - via dell’Ariento per confluire nuovamente su via Nazionale. Al fine di consentire agli operatori del mercato all’aperto di poter continuare la propria attività, i banchi da ieri sono stati riposizionati metà in piazza dell’Unità (nell’area pedonale) e metà in piazza San Lorenzo, sul lato della Basilica (senza alcuna interruzione del traffico veicolare).

I lavori dureranno venti giorni e si concluderanno il 25 novembre e i banchi torneranno nelle loro postazioni.

Ma la nuova collocazione, almeno secondo quanto dichiarano gli ambulanti, per il momento non funziona a livello di servizi essenziali per poter aprire al pubblico. "E’ assurdo che il Comune di Firenze che sapeva da tempo del nostro spostamento non abbia predisposto prima gli allacci – prosegue Guarducci -, non possono trattarci in questo modo. Noi viviamo di lavoro". Gli ambulanti ieri, oltre ad essere rimasti senza luce e ai conseguenti problemi legati alla sicurezza, hanno dovuto registrare manualmente le eventuali vendite per poi riportarle telematicamente in modo da evitare multe.

"La sera era buio, i turisti non ci vedevano. Alle 17 tanti di noi abbiamo chiuso perché era inutile rimanere lì, dato che la visibilità era praticamente nulla. In piazza dell’Unità invece dalla mattina diversi ambulanti hanno riportato il barroccio in magazzino - aggiunge - Non è un trattamento che ci meritavamo. Tutti sapevano che ci saremmo dovuti spostare, perché non predisporre il tutto per tempo? Questo non è rispetto per chi come noi lavora dall’alba alla sera, nonostante il maltempo e nonostante tutto".

Intanto da Palazzo Vecchio fanno sapere che i tecnici sono al lavoro per predisporre nuovi allacci sia in piazza del Mercato Centrale che in piazza dell’Unità in modo da permettere agli ambulanti di tornare alla normalità e non subire più di tanto i disagi comunque inevitabili legati al cantiere di Publiacqua.