Mercatino del riuso in piazza Firenze con trenta banchi

Sabato 6 maggio torna, a Lastra a Signa, con il "Mercatino del riuso". L’appuntamento è in piazza Firenze, a partire dalle ore 10 e fino alle 18. I cittadini che hanno risposto al bando lanciato dal Comune potranno avere a disposizione uno spazio per esporre tutti gli oggetti da pasare di mano: vestiti, libri, oggettistica per la casa, giocattoli e altri articoli di modesto valore che non vengono più utilizzati benché in buone condizioni.

In tutto si sono iscritti già 30 partecipanti, ciascuno avrà un banco. Informazioni: 055.8743222-206.