Mercatino dei riuso in piazza Firenze Iscrizioni aperte

LASTRA A SIGNA

Iscrizioni aperte per il "Mercatino del riuso" che si terrà il 6 maggio a Lastra a Signa, in piazza Firenze. I residenti che vorranno partecipare dovranno compilare il modulo reperibile sul sito del Comune, consegnandolo entro il 30 aprile allo sportello unico al cittadino (dal lunedì al sabato 8.40 -13.40, martedì e giovedì anche 15-17.40), o inviandolo per pec a [email protected] o per mail a [email protected]

I testi di Guccini

al tè in biblioteca

SIGNA

Nuovi appuntamenti, all’Officina Odeon 5 di via Santelli, a Signa, con il cartellone culturale e letterario "Un tè delle cinque in biblioteca". Il prossimo incontro è previsto per venerdì 28 (ore 16) quando Alessandro Lupi presenterà e analizzerà le canzoni di Francesco Guccini. A seguire, il 5 e il 26 maggio ecco il laboratorio di scrittura e quindi, il 12 maggio, un pomeriggio di condivisione letteraria a cura di Domenica Speranza; il 19 maggio infine Ilaria Pavone presenterà "Poesie dalla grotta". L’ingresso è libero. Per informazioni e prenotazioni scrivere a [email protected]