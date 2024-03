Mercati settimanali. Pubblicate graduatorie per le concessioni

Sono state pubblicate e possono essere visionate sul sito Internet del Comune di Calenzano, www.comune.calenzano.fi.it , le graduatorie per l’assegnazione in concessione dodecennale dei posteggi non occupati nei mercati settimanali del mercoledì in via della Conoscenza, davanti alla biblioteca CiviCa, e del venerdì in via Cioni, località Settimello. Entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione ufficiale sul sito (avvenuta il 28 febbraio) gli interessati possono presentare opposizione alle graduatorie chiedendo il ricalcolo dei punteggi o la riconsiderazione di alcuni titoli. Sia per via Cioni che per via della conoscenza la concessione è per posteggi non alimentari e il titolo considerato è quello dell’anzianità di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio per l’attività di commercio sulle aree pubbliche.