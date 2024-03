Mercati rionali. Ecco gli ecofurgoni

Ecofurgoni, gli appuntamenti del fine settimana per la differenziata nei mercati rionali: oggi il mezzo stazionerà in piazza Sibilla Aleramo a Badia a Settimo, domani al mercato di piazza Togliatti. Negli altri giorni della settimana l’ecofurgone è presente ai mercati rionali. L’ecofurgone permette agli scandiccesi di poter depositare tanti rifiuti speciali, tra cui toner e cartucce per stampanti, batterie, piccoli elettrodomestici (radio, cellulari, phon, tostapane, utensili elettrici, frullatori), farmaci scaduti, lampade e neon, vernici in barattolo, bombolette, olio vegetale esausto, assicurando a questi materiali il corretto smaltimento.