Ultime ore per partecipare al bando per l’assegnazione dei posteggi vacanti nei mercati rionali e delle frazioni di Lastra a Signa. La domanda va presentata entro domani compilando il modulo predisposto dal Comune e seguendo le indicazioni previste nel bando. In particolare, relativamente al mercato di piazza del Popolo, a Ginestra Fiorentina, sono vacanti: un posteggio del settore non alimentare e due dell’alimentare, più uno riservato ai portatori di handicap e uno per i produttori agricoli. Al mercato di piazza Piave, a Malmantile, vacanti due posteggi del non alimentare, uno alimentare, uno riservato a portatori di handicap e uno per produttori agricoli. In piazza Andrei, a Ponte a Signa, 4 posteggi non alimentari, uno alimentare e un altro per i produttori. In piazza Firenze si cercano soggetti interessati a 5 posteggi del settore non alimentare, uno ai produttori agricoli e uno per portatori di handicap. Le planimetrie sono depositate in Comune e visibili on line. I candidati che intendono concorrere per posteggi in più mercati, devono formulare una domanda per ciascun mercato. La concessione avrà durata di 12 anni.

Info: Suap, 055.8743206-222, [email protected]