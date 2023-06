Mercatale, spazio ai prodotti locali Oggi apre il mercato contadino

Sarà dedicato ai sapori del cibo, il sabato di Mercatale. L’iniziativa si terrà in piazza Vittorio Veneto ogni primo sabato del mese dalle 15 alle 19.30 a partire proprio da oggi. A Mercatale viene sposata la filosofia Slow Food dei Mercati della Terra con una ventina i produttori, artigiani del cibo, che racconteranno in prima persona la qualità e la genuinità delle loro produzioni. Un mercato contadino per favorire l’incontro tra produttori e consumatori e far conoscere i prodotti a filiera corta. Protagonisti del mercato saranno l’olio e il vino, la frutta, la verdura, le conserve, le farine, la pasta fresca e i cereali, il miele, i formaggi, i salumi, le carni e il lampredotto. Il Mercato della Terra di Mercatale nasce da una rete di collaborazioni tra il Comune, la Pro loco di San Casciano, la condotta Slow Food Firenze e la comunità Slow Food "Un Turismo sostenibile a Mercatale". Per Alessandro Schena, fiduciario di Slow Food Firenze e organizzatore del mercato della Terra di Mercatale, "l’obiettivo è quello di rivitalizzare il borgo sancascianese con un ‘mercatale’ che rinasce come luogo e spazio di comunità".