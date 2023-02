Mercanti-Fossi, sfida a distanza I duellanti a Querceto e Colonnata

La candidata alla segreteria regionale Pd Valentina Mercanti protagonista di un incontro organizzato domani alle 21 alla Casa del popolo di Querceto (via Napoli 7), dai comitati della Piana fiorentina per Bonaccini segretario. All’iniziativa, con al centro i temi del rinnovamento del Pd e del ritorno a un partito popolare in vista delle primarie nazionali del 26, parteciperà anche il consigliere regionale Fausto Merlotti. Venerdì 17 invece nel teatro della Casa del popolo di Colonnata arriverà Emiliano Fossi, l’altro candidato alla segreteria regionale: all’incontro sarà presente Paola Galgani ex segretaria generale Cgil Firenze. Intanto, a Sesto, il voto degli iscritti Pd nei 5 circoli per il segretario nazionale si è concluso con un sostanziale pareggio: su 151 votanti, Bonaccini ha ricevuto 67 voti, Schlein 63, Paola De Micheli 12, Gianni Cuperlo 8.