"Mentre viale Redi era presidiata ladri indisturbati a San Jacopino"

Un fine settimana movimentato nel quartiere di San Jacopino. Il Comitato dei residenti elenca una serie di reati che ci sono stati mentre sabato notte le forze dell’ordine e la polizia municipale presidiavano il viale Redi dove è in corso una protesta per l’abbattimento degli alberi. In quelle ore, spiega il Comitato, "i ladri si aggiravano indisturbati nelle nostre vie mettendo a segno un danneggiamento sabato intorno alle 22 quando veniva sfondato il vetro di un furgone parcheggiato in via Benedetto Marcello di proprietà dell’ortolano. È stato completamente razziato l’interno e tanta rabbia per i costi di riparazione che Alessio dovrà sostenere. Il furgone serve per il suo lavoro di ambulante. Sul posto è intervenuta la polizia".

Poi, prosegue il comunicato stampa dei residenti di San Jacopino, "durante la notte fra sabato e domenica veniva messo a segno un furto in via Bellini ai danni di una sartoria. I ladri hanno forzato la porta d’ingresso danneggiandola, compreso la vetrata e hanno sottratto un pc e pochi soldi della cassa. Anche in questo caso danni ingenti che la proprietà ha già sborsato per rimettere tutto in sicurezza. Sono intervenuti i carabinieri".