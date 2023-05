Mense scolastiche più care

Da settembre la mensa scolastica costerà un po’ di più: l’aumento dei prezzi dei generi alimentari, dell’energia, del gas e anche la variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo (+11,5%) ha fatto aumentare i costi da parte della ditta che gestisce il servizio, la Elior. Sono aumentati di conseguenza i prezzi per l’amministrazione comunale, ma finora non si erano riversati nelle tasche della famiglie. "Grazie a 50 mila euro messi a disposizione dalle casse comunali – spiega l’assessore all’istruzione Francesca Farini – siamo riusciti a evitare un rincaro per le famiglie da gennaio scorso fino al prossimo luglio, quando finirà ufficialmente l’anno scolastico".

Ora però l’amministrazione comunale deve ritoccare le tariffe: su questo ha lavorato nelle scorse settimane in seguito alla richiesta di revisione periodica del prezzo del pasto da parte di Elior. Con la prima campanella di settembre dunque scatteranno i nuovi prezzi, che cambiano sempre basandosi sulle 11 fasce Isee in cui da quest’anno son stati calcolati i contributi da parte delle famiglie: gli aumenti oscilleranno da un minimo di 0,27 euro a pasto per la fascia di reddito fino a 7.500 euro a un massimo di 0,57 euro per chi ha Isee da più di 50 mila euro.

Azzerati, invece, gli aumenti del servizio ristorazione scolastica per gli iscritti ai nidi, in particolare per gli Isee fino a 35 mila euro: il prezzo del pasto verrà incorporato nella tariffa del servizio educativo per i piccolini. Di conseguenza, potrà essere richiesto il rimborso fino al 100% di mensa e iscrizione, accedendo sia al bonus Inps che alla misura "Nidi gratis" della Regione Toscana.

Intanto si è riunita la commissione mensa di cui fanno parte membri dell’amministrazione comunale, degli insegnanti, dei genitori e della Elior insieme anche a una nutrizionista. Ha parlato dei progetti antispreco già in corso in tutti refettori comunali e che proseguiranno. In progettazione anche una giornata di educazione alimentare basata sulla "cucina del riuso" e sulle "ricette di recupero".