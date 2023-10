Mense scolastiche . Ogni giorno tremila pasti

Mense scolastiche, menù differenziati e ingredienti dalla filiera corta. Sopralluogo dell’assessore all’Istruzione, Ivana Palomba, e della commissione mensa comunale al centro di cottura cittadino di via Allende. Dove ogni giorno quindici addetti preparano in media 3000 per i 28 plessi di Scandicci. Quando il cibo è pronto, sono sette gli autisti formati in materia di igiene alimentare, che escono per le consegne secondo un crono programma formulato per rispettare i tempi dei turni mensa nelle scuole e i requisiti igienico sanitari.

La visita dell’assessore è stata organizzata per un controllo a trenta giorni dall’inizio della scuola. Cirfood, la società che gestisce le mense ha dato avvio anche a una serie di attività educative all’interno dell’appalto: laboratori di cucina, visite guidate, corsi di formazione e incontri di educazione e informazione che coinvolgono i bambini del nido e gli studenti delle scuole dell’infanzia e primarie, gli insegnanti, gli educatori, le famiglie e i componenti della commissione. "Le proposte educative – ha detto l’assessore all’Istruzione, Ivana Palomba – servono a educare i ragazzi a corretti stili di vita e a sane abitudini nutrizionali, e a riflettere sulle tematiche ambientali, per alimentare e salvaguardare il loro futuro".

L’amministrazione comunale ha spinto molto proprio sulla qualità nella filiera delle materie prime. Nelle mense scolastiche le uova sono tutte biologiche, così come il latte e lo yogurt, la carne omogeneizzata per gli asili nido, i succhi o i nettari di frutta che in ogni caso non hanno zuccheri aggiunti. Bio anche il 50 percento di frutta, ortaggi, legumi, cereali e carne bovina, il 40 percento dell’olio extravergine d’oliva, il 33 percento di pelati, polpa e passata di pomodoro, il 30 percento di salumi e formaggi.

Per spingere a conoscere il territorio di Scandicci e le sue risorse (conoscenza delle attività agricole presenti nel comune e nelle zone limitrofe, oltre che dei prodotti tradizionali della cultura toscana) sono previste cinque visite guidate alle aziende locali. "L’appalto – ha concluso Ivana Palomba – è monitorato quotidianamente dai nostri uffici con la collaborazione importantissima della Commissione mensa. I genitori commissari, appositamente formati, verificano infatti quotidianamente la qualità dei pasti forniti ad alunni e studenti".

