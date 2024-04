Mense, polemica sulle quote di ’Qualità e servizi’: "Se entra Firenze, Sesto avrà un peso minimo"

Nuovi arrivi, quello ratificato recentemente anche dal consiglio comunale di Capannori, e arrivi previsti in un futuro non lontanissimo, in particolare quello di un ‘colosso’ come il Comune di Firenze. Nata come esperienza ‘locale’ Qualità & Servizi, l’azienda delle refezioni scolastiche dei Comuni della Piana e non solo, sta ampliando via via la sua compagine societaria con conseguenze sicuramente positive sui bilanci ma ripercussioni evidenti sulla rappresentatività dei soci storici, in particolare Sesto, come rileva il capogruppo consiliare di Italia Viva Gabriele Toccafondi: "Qualità & Servizi – commenta - è un’azienda che fa pasti per le scuole, nasce a Sesto e sempre da Sesto ha avuto l’input per rilanciarsi. A vedere le percentuali dei sondaggi sulla qualità dei pasti è una società che funziona e, per garantire questa qualità, il costo del pasto è maggiore di molte altre aziende. Il Comune aveva quasi il 32% delle quote. Aveva, perché è appena entrato nella compagine societaria il Comune di Capannori e il Comune di Sesto passa al 24%. Se entrerà il Comune di Firenze, la percentuale di Sesto quanto sarà? Minima. E il peso decisionale quale diventerà? Minimo". Se è vero, infatti, che la rappresentatività dei diversi soci dovrebbe essere tutelata è chiaro che un partner come il capoluogo, con la mole dei pasti che porterebbe in dotazione, potrebbe comunque avere un peso determinante nelle scelte aziendali: "Patti parasociali o accordi possono molto – conclude infatti Toccafondi - ma non possono tutto, quando si ha il 5% o il 10%". A indirizzare i Comuni verso Qualità & Servizi anche la scelta di puntare a menù con prodotti a chilometro zero o quasi e su pratiche sostenibili.

Sandra Nistri