Mensa e rete nuova alla Marconi

di Manuela Plastina

Sarà rifatta tutta la recinzione attorno alla scuola Marconi di Grassina. I primi aprile, due bambini di 7 anni sono riusciti a scappare dall’elementare dopo aver aggirato i controlli dei custodi e sollevato una parte della rete che circonda tutta la vasta area verde attorno all’edificio scolastico. I due poi sono riusciti ad arrivare nel cuore della frazione a piedi, prendere un bus, scendere al capolinea di Firenze e vagare per le vie del centro storico finché non sono stati notati, fermati e riconsegnati alle loro famiglie. La loro fuga ha destato scalpore e il Comune aveva già annunciato che avrebbe provveduto a sostituire la recinzione: sarà in acciaio, del tipo ‘orsogril’, a prova di rotture e anche di sollevamento da terra, come sono riusciti a fare i ragazzini.

Sarà cambiata almeno in parte nei prossimi giorni, a didattica ferma: il finanziamento rientra nel pacchetto di 817 mila euro di fondi comunali che a integrazione del Pnrr permettono di effettuare vari interventi sugli edifici scolastici. Di questi, 200mila euro saranno destinati proprio alla scuola Marconi di Grassina: centomila, cofinanziati rispetto ai fondi del piano di resilienza, serviranno ad ampliare l’edificio esistente per realizzare locali e spazi della nuova mensa scolastica.

Altri centomila invece serviranno a provvedere all’imbiancatura e alla manutenzione dell’edificio, nonché appuntato a parte della nuova recinzione. Ben 500 mila euro di fondi comunali vanno a integrare il Pnrr per la realizzazione del nuovo asilo nido e scuola dell’infanzia di Ponte a Niccheri, ossia il nuovo polo didattico per la prima infanzia in località Belmonte davanti alla media Redi e alla biblioteca comunale.

Altri 72mila euro sono destinati alla scuola primaria Enriques Agnoletti del Padule: servono per la riqualificazione della porzione di edificio più datata. Ulteriori 45mila euro serviranno al rinnovo dei servizi igienici alla scuola di Rimaggio. "I lavori estivi – dice l’assessore alla scuola Francesco Pignotti – permetteranno di intervenire su sy sistemazioni urgenti, interventi di messa in sicurezza e manutenzioni: piccole grande attenzioni che ci vengono dall’ascolto del personale e delle famiglie".