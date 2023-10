Meno cimitero, più Laurenziana. Nuovo campo e padel al Nannotti

FIRENZE

C’era chi temeva qualche problema nella maggioranza ma alla fine la delibera sulla riduzione del vincolo cimiteriale del cimitero di Rifredi e del cimitero ebraico di Caciolle è stata approvata in Consiglio comunale. L’atto è fondamentale perché sblocca la progettazione e realizzazione di un nuovo campo da calcio in erba sintetica (dove giocherà la Laurenziana), quattro campi da padel con spogliatoi, un impianto di potabilizzazione dell’acqua e un nuovo bar oltre alla gestione complessiva dell’impianto Franco Nannotti. Tutto è filato liscio ma con qualche aspetto da sottolineare. Il principale è il Pd si è rivelato compatto ed ha votato favorevolmente la delibera illustrata dal sindaco Dario Nardella, segnale forte a livello politico. Voto favorevole anche di Iv, così come di Angelo D’Ambrisi della Lista Nardella. Non si è presentato in aula il capogruppo della Lista Nardella Luca Santarelli, che nella commissione in cui l’atto era approdato si era espresso con un "non voto" e aveva manifestato perplessità. Da lì, ci sono stati diversi commenti e anche il capogruppo della Lega Federico Bussolin ha fatto notare quella specifica assenza. "Imprevisti ed urgenze professionali mi hanno impedito di partecipare al Consiglio", ha tagliato corto Santarelli. Favorevoli poi Lega, Andrea Asciuti del gruppo misto, Lorenzo Masi del M5s: astensione per Fdi perché non convinti "dall’installazione dei campi di padel", mentre "non voto" per Sinistra Progetto Comune e Roberto De Blasi del M5s. "Lo scopo è migliorare l’offerta sportiva del quartiere 5", ha dichiarato Nardella, che ha poi chiarito che "la delibera riguarda la rimozione del vincolo cimiteriale, il progetto non è contenuto nella delibera. Credo che la cosa importante sia l’interesse pubblico finale". Tra i più soddisfatti il consigliere Fabio Giorgetti, che ha pure giocato nella Laurenziana e che comunque ha molti legami con quel mondo: "E’ un esempio virtuoso", ha detto in aula. Molto meno soddisfatto De Blasi: "I dubbi che ho non sono stati chiariti né dall’assessore Guccione in commissione né adesso dal sindaco", ha attaccato. E la capogruppo di Sinistra Progetto Comune Antonella Bundu ha insistito su un aspetto che spesso richiama: "Si vota una delibera urbanistica ma qui manca l’assessore competente", alludendo al fatto che Nardella, dopo aver cacciato Cecilia Del Re, si è tenuto quella delega.

Niccolò Gramigni