Meno bandiere e più estintori

Tira una mal’aria a Firenze ed è come se l’aggressione squadrista davanti al Liceo Michelangelo avesse scoperchiato l’acqua inquinata di un dibattito politico distorto che rischia di avvelenare i pozzi della democrazia. Sì, c’è qualcosa che spaventa in ciò che sta accadendo dopo quelle botte. Come se quell’aggressione, invece che spingere a costruire ponti fra chi ha a cuore le ragioni del vivere democratico, abbia alzato altri muri dentro i quali ognuno pompa ragioni buone per la propria causa, in un erroneo afflato identitario. Se infatti ha ragione la preside a sottolineare come "il fascismo sia nato ai bordi di un marciapiede" nell’indifferenza della gente perbene, è anche vero che altri regimi altrettanto mostruosi sono nati nel silenzio se non nell’accondiscendenza iniziale della cultura prevalente. Così, se da una parte spaventa vedere sei picchiatori fascisti aggredire un ragazzo a terra con la brutalità e la protervia di tempi terribili, dall’altra spaventa ugualmente ascoltare in un corteo slogan spaventosi quali l’invitare "a chiudere col fuoco le sedi dei fascisti con i fascisti dentro" mentre qualcuno esponeva la bandiera orribile della Jugoslavia titina. Per questo, in quest’aria satura di grisù politico, a me piacerebbe vedere in azione nei reciproci campi più pompieri che non militanti identitari. Gente che, per disinnescare sul nascere questa degenerazione di violenza, con coraggio stigmatizzasse e isolasse le deviazioni non solo degli avversari ma anche della parte politica più prossima. Penso, insomma, che sarebbe confortante vedere la tanta gente perbene di destra prendere chiaramente le distanze da quei pochi picchiatori brutali del Michelangelo. Dall’altra, sarebbe altrettanto utile se la tanta gente perbene di sinistra censurasse quei pochi fanatici che l’altra sera in corteo hanno inneggiato alla brutalità contro l’avversario politico, o chi nelle scuole vuol riportare un clima revanscista da anni di piombo. Due derive minoritarie ma pericolosissime, da disinnescare al più presto. Cercare la giustificazione reciproca e accusare l’un l’altro in un gioco di specchi convessi è sempre stata la soluzione più semplice, ma non ha mai risolto il problema. Se la storia ci insegna qualcosa, questo per tutti è il tempo dell’estintore più che della bandiera da sventolare.