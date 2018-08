Firenze, 4 agosto 2018 - Accertato a Firenze un caso meningite di tipo B in una bambina di 11 anni, ora ricoverata al Meyer: i sanitari riferiscono che le sue condizioni cliniche, al momento, non destano preoccupazione ma la prognosi resta riservata. Lo rende noto l'Asl Toscana centro, spiegando che la notifica della sepsi da meningococco B (accertata mediante Pcr) è giunta dallo stesso ospedale Meyer nella tarda serata di ieri.

L'unità funzionale sanità pubblica dell'area fiorentina, si spiega, «si è prontamente attivata già da venerdì sera, raccogliendo le prime informazioni, nell'ambito dell'indagine epidemiologica, per predisporre l'intervento sanitario che è in corso da stamani». La bambina, spiega sempre la Asl, è residente nel campo nomadi del Poderaccio: oltre ai familiari, la profilassi sarà estesa al resto della comunità. In corso le valutazioni ed identificazioni dei contatti da considerare «stretti» per i quali proporre la profilassi. Il nucleo operativo di sanità pubblica è presso il presidio di via Canova ed i sanitari stanno conducendo le operazioni con la collaborazione dell'amministrazione comunale, in particolare della polizia municipale di Firenze.