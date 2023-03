Una rosa per ogni partecipante, così la corsa benefica colora il ricordo di Sonia Merlini

Terzo Memorial Sonia Merlini a Fiesole (Foto Giachetti)

Fiesole, 12 marzo 2023 – Il sole ha accompagnato l’impresa dei tanti partecipanti alla corsa firmata Firenze Social Runner che si è tenuta oggi, 12 marzo, a Fiesole. Una corsa speciale, che ha portato nel cuore di tutti i partecipanti il nome di Sonia Merlini. In 250 non hanno voluto mancare il memorial dedicato a questa giovane donna, scomparsa a causa di un tumore a soli 45 anni, prendendo parte alla corsa podistica non competitiva da 10 chilometri e alla passeggiata ludico motoria di 5 chilometri. Passo dopo passo il belvedere più elegante di Firenze, con immancabile passaggio dal Teatro Romano di Fiesole, si è riempito di colori e sorrisi.

Occhi lucidi ed emozioni nel ricordo di Sonia che faceva parte della grande famiglia Firenze Social Runner. Per questo amici e parenti l’hanno celebrata con due delle sue grandi passioni: rose arancioni, una in dono a ogni partecipante, e fenicotteri, disegnati a mano sulle medaglie. Ricordi indelebili.

Il ricavato di questa terza edizione del Memorial Sonia Merlini è stato donato a Baskin Mugello, società sportiva borghigana. Il baskin è una nuova disciplina sportiva inclusiva che ha regole proprie e utilizza la base del basket. Il progetto Baskin Mugello è a prima realtà a promuovere questa disciplina sul territorio fiorentino, con base a Borgo San Lorenzo. Molti gli amici di Sonia Merlini arrivati proprio dal Mugello per onorare l’intento di generosità di questa manifestazione che è stata patrocinata dal Comune di Fiesole. Lo stesso sindaco, Anna Ravoni, ha dato lo start all’iniziativa.

Elena Marmugi