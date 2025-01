Memoria e revisionismo storico, ’Dove è finito lo zio Coso’

Uno spettacolo che affronta, tra il grottesco e il tragicomico, un tema più che mai attuale: quello della memoria e del revisionismo storico. ’Dov’è finito lo zio Coso’, liberamente tratto dal romanzo ’Lo zio Coso’ di Alessandro Schwed, con Gianni Poliziani e Alessandro Waldergan, sarà in scena questa sera alle 21,15 al Teatro Manzoni di Calenzano, con adattamento teatrale e regia di Manfredi Rutelli. La storia vede i due protagonisti, il viaggiatore Melik ed il veterinario Oscar Rugyo, incontrarsi, forse casualmente, forse no, in uno scompartimento del treno che sta portando Melik in Ungheria, alla ricerca delle sue radici e di suo zio, fratello del padre recentemente scomparso.

Un incontro decisamente surreale e devastante quello descritto, che porterà Melik ad apprendere da Oscar che la Seconda Guerra mondiale non c’è mai stata. Non sono mai esistiti, dunque, bombardamenti, deportazioni, morti, tutti eventi questi, frutto di un malinteso, un complotto giudaico laburista finalizzato a mettere in cattiva luce la grande Germania. Tesi, dimostrata con tanto vigore e stravagante fantasia, più che convincente, e da cui scaturirà la conseguente conclusione che tutto ciò che Melik ha vissuto e vive non è assolutamente esistito. Provocando nella sua fragile mente, una fitta, un lancinante dolore, come di qualcosa che si rompe, si incrina, si frattura, nella sua testa. Un dolore "come di una botta, o, più probabilmente, di una caduta da un treno". Dall’incontro con il veterinario Oscar, dal successivo colpo alla testa riportato nella probabile caduta, Melik comincia a perdere le parole. Si sforza anche di ricordare il nome dello zio che, con quel viaggio in Ungheria, stava andando a trovare e che ora chiama zio Coso. Ora che seduto sulla poltrona di casa, con le fitte alla testa, si sforza di ricordare dov’è finito lo zio Coso, si sforza anche di ricordare la storia, per non continuare a cadere nel precipizio, per non finire nell’abisso dell’oblio.

S.N.