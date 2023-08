Memoria di Pelago: 79 anni dalle stragi nazifasciste

Il Comune di Pelago si prepara a commemorare il 79° anniversario degli eccidi di Podernovo, Lagacciolo e Consuma, tristemente noti per le 19 vite civili barbaramente stroncate durante l’occupazione nazista. Il programma della giornata di celebrazioni di domani prevede alle 16 la presentazione della mostra "I toscani: campioni della memoria" di Paolo Allegretti, nei locali della Proconsuma. Alle 16,30 in piazza La Pira a Consuma ci sarà un momento di raccoglimento per ricordare l’orrore di ciò che è accaduto, con la deposizione di una corona alla stele dei caduti dinanzi alla chiesa mentre Antonio Vecchio suonerà il silenzio. La manifestazione proseguirà con un corteo che si dirigerà verso Podernovo, con interventi alle 17,15 del sindaco di Pelago Nicola Povoleri e dell’assessore alla memoria della Regione Alessandra Nardini. Seguiranno i saluti finali di James Demby, proprietario di Villa Podernovo, Marica Renai dell’Anpi Pontassieve-Pelago e Giulia Lazzeri, consigliere comunale delegato alla memoria. A concludere le celebrazioni Donatella Elisacci con "La Resistenza Cantata". Sarà possibile vivere la giornata all’insegna della natura, con il gruppo Geo che organizzerà un’escursione a piedi alle 16, con partenza da Albergo Novo (info e prenotazioni al 328723949) e il gruppo Mtb Palaie-Pelago che parteciperà al corteo in mountain-bike (info 3387407468).

Leonardo Bartoletti