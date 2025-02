Memoria della deportazione . Il racconto di Lanzini dell’Aned

La memoria della deportazione è un tema fondamentale per non dimenticare gli orrori del passato e riflettere sui valori di libertà e giustizia. Domani sera (ore 21, ingresso libero), la sala del consiglio comunale di Pontassieve ospiterà l’evento ’Viaggio di sola andata’, monologo di Tiziano Lanzini dell’Aned Firenze, che racconta la storia dei deportati fiorentini nei campi di concentramento di Mauthausen e Auschwitz. Il monologo narra il drammatico viaggio dal binario 16 della stazione di Santa Maria Novella, luogo da dove partivano i treni per i campi di concentramento. Una testimonianza intensa e toccante che ricostruisce il percorso di coloro che hanno vissuto il dramma della deportazione, invitando il pubblico a riflettere sulla memoria storica e sull’importanza di mantenere viva la consapevolezza di quanto accaduto.