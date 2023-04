Melograno dedicato ai migranti Sarà piantato in piazza della Pace

In piazza della Pace a Bagno a Ripoli sarà piantato un nuovo piccolo albero: è un melograno, simbolo di vita e anche di solidarietà e vicinanza. È dedicato ai migranti, a chi non ce l’ha fatta durante il viaggio che avrebbe dovuto donare una nuova speranza e un nuovo futuro. La pianta è stata "adottata" dal Comune di Bagno a Ripoli, da tutto il consiglio comunale unito e dalla giunta in collaborazione con la Commissione Pace: in questo modo l’amministrazione ha aderito con forza all’iniziativa "Melograno di vita", nata su impulso di "Donne insieme per la pace", Cgil, Anpi, Arci e Legambiente per ricordare appunto le stragi di migranti. L’albero trova accoglienza in piazza della Pace: accanto alle statue e alle panchine simboliche, nella piazzetta pedonale nel cuore di Bagno a Ripoli, ci sarà così anche un nuovo luogo di memoria e speranza per tutti coloro che migrano in cerca di libertà e diritti, nonché di ricordo per chi non c’è più.