Melanoma . Gli screening gratuiti

Prevenzione melanoma. Al via con la Croce Rossa di Scandicci il terzo appuntamento dell’anno con gli screening gratuiti. Sabato dalle 14 alle 17 ci saranno le visite nella sede di via Vivaldi. Le visite sono gratuite su prenotazione al 3275806688 chiamando in orario 11 – 12. La Croce Rossa di Scandicci è da sempre impegnata in eventi di piazza per diffondere la cultura della prevenzione gratuita. Non solo per le malattie dermatologiche, ma anche per i problemi cardiovascolari e oftalmici, la Cri organizza anche insieme ad altre associazioni di volontariato come il Lions di Scandicci, eventi che vedono la partecipazione di tantissimi cittadini.