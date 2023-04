"Meglio i Krypton dell’oblio di oggi"

"Abbiamo criticato, e anche in maniera aspra gli spettacoli di Cauteruccio. Ma rispetto a questo vuoto siamo a rimpiangere i Krypton: erano dei giganti rispetto all’oblio di oggi". Enrico Meriggi (capogruppo del Misto di minoranza) ha puntato il dito sui lavori del Teatro Studio: "Spendiamo tre milioni di euro per rinnovare il Teatro Studio – ha detto – opere che ci costano quasi un milione di euro in più. Ed è già un problema. Ma vorrei che questi soldi fossero spesi bene, ossia per riavere un teatro di qualità. Quel teatro che, pur non condividendo alcune rappresentazioni, portava Scandicci sulle pagine nazionali della cultura dei principali quotidiani".