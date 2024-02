Medioetruria, la stazione è un rebus. Rfi: "Perché sì a Valdichiana-Creti"

La nuova stazione dell’Alta Velocità ‘Medioetruria’ è stata al centro di un’audizione a Firenze in commissione Territorio e Ambiente del Consiglio regionale della Toscana: sono stati ascoltati i vertici di Rfi sulle ragioni della scelta dell’ubicazione di Valdichiana-Creti, scelta che, ricorda il Consiglio in una nota, non ha soddisfatto tutti. I dirigenti e tecnici di Rfi intervenuti hanno illustrato i risultati delle analisi effettuate, che hanno compreso vari fattori, tra cui le infrastrutture viarie necessarie e la potenziale utenza.

Cinque le ipotesi di localizzazione: i vertici Rfi hanno spiegato inoltre che, dopo un’iniziale propensione per la soluzione di Arezzo, con un potenziamento della stazione ferroviaria esistente, al tavolo sono stati ascoltati i rappresentanti di Trenitalia e Italo, che hanno espresso la netta preferenza per vari motivi, tra cui i minori tempi di percorrenza, per una soluzione di nuova realizzazione sulla linea dell’Alta Velocità. A questo punto, il rapporto costi-benefici ha fatto cadere la scelta su Valdichiana-Creti. La stima dei costi sull’ipotesi di Arezzo è stata di 10 milioni di euro, con una conclusione dei lavori prevista per il 2027. La stima dei costi per la realizzazione della nuova stazione a Rigutino è di 137 milioni di euro, con la conclusione dei lavori prevista per il 2030. L’ipotesi Valdichiana prevede un costo di 79 milioni di euro, con conclusione dei lavori nel 2028. La stima dei costi per realizzare la stazione Av presso la stazione esistente di Chiusi-Chianciano Terme è di 80,75 milioni, con conclusione nel 2028. L’ipotesi di Chiusi sud stima un costo di realizzazione di 90 milioni di euro, con fine lavori nel 2030.

"Abbiamo deciso questa audizione - ha detto la presidente della commissione, Lucia De Robertis (Pd) - perché avevamo bisogno di comprendere quali siano state le motivazioni e i criteri che hanno portato a scegliere la soluzione proposta. Si tratta infatti di una decisione che avrà riverberi molto importanti per la

Toscana e tutto il paese".

Vincenzo Ceccarelli (Pd) ha osservato che "lo scarso tempo a disposizione per lo studio ha portato a conclusioni discutibili, non sono state prese in considerazione le connessioni ferro-ferro e analizzata l’utenza potenziale: a Creti il 90% si dirigerebbe verso sud, mentre a Rigutino il 40% a nord e il 60% a sud". Elena Rosignoli (Pd) ha auspicato il potenziamento dei treni su Arezzo e Chiusi. Anche Marco Casucci (Lega) si è detto "perplesso perché non sono stati presi in considerazione i dati della connessione ferro-ferro" e ha espresso critiche per il mancato aggiornamento dei dati sui bacini di utenza. Secondo Gabriele Veneri (FdI) "è auspicabile che questo sia solo il primo incontro in Commissione sul tema".

R. E.