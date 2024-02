Medio Oriente, scintille sul convegno. Cocollini attacca Milani. Carrai ribadisce

Più passano i giorni e più crescono gli imbarazzi per l’evento del 24 febbraio a Palazzo Vecchio, dal titolo ‘Pace e giustizia in Medio Oriente-focus Palestina’, dove tra i relatori figura anche la special rapporteur delle Nazioni Unite Francesca Albanese. Già la presenza di Albanese ha, nei giorni scorsi, portato a diverse critiche. Adesso anche la presentazione dell’incontro, a cura del presidente del Consiglio comunale Luca Milani, è diventata una caso. Nonostante il dissociarsi dall’iniziativa il vicepresidente dell’assemblea cittadina Emanuele Cocollini ha informato Milani di voler prevedere "un intervento. Una richiesta che il presidente Milani, non si capisce a che titolo, ha ritenuto di rigettare adducendo delle motivazioni che offendono l’onorabilità delle istituzioni, la mia persona e il ruolo che sono stato chiamato a ricoprire".

Sul tema è intervenuto anche il console di Israele per Toscana, Emilia Romagna e Lombardia Marco Carrai: "Trovo sconvolgente che al vice presidente vicario del Consiglio comunale di Firenze venga impedito dal presidente dello stesso di partecipare ad un convegno da lui organizzato su Israele e la Palestina solo perché è anche presidente dell’associazione Italia-Israele di Firenze – afferma Carrai -. Ormai siamo abituati a tutto. Al sottoscritto vengono chieste dimissioni da istituzioni cittadine perché console di Israele e al vice presidente vicario del consiglio viene impedito di parlare a un convegno. Se in nome della pace e della tolleranza Firenze arriva a questo, allora ci attendono giorni molto difficili. Spero che chi vigila dall’alto sulla città abbia voglia e tempo di spendere due parole per questo". Anche l’associazione fiorentina Amici di Israele, attraverso il presidente Kishore Bombaci, "contesta" in una nota "l’iniziativa", sottolineando che il titolo dell’evento "è fuorviante". Fdi e Iv prendono le difese di Cocollini, a differenza invece di Spc che critica l’esponente del gruppo Centro. "Cocollini si è dissociato da questa iniziativa, poi in un comunicato successivo ha chiesto che non potesse intervenire Albanese – la replica di Milani -. Poi infine ha chiesto di intervenire nella sua veste istituzionale. Ma perché dovrebbe intervenire? Interviene il presidente del Consiglio a nome di tutti. Evidentemente non ha fiducia in me. Perché dovrei farlo parlare? Oltre a lui ho ricevuto richiesta di parlare da tantissimi consiglieri, ma allora dovrei far parlare tutti?".

Niccolò Gramigni