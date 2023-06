Medico senza sostituto Le alternative

Medico in pensione senza sostituto, la Asl alza il massimale alle colleghe per non lasciare le famiglie di Compiobbi e Girone senza dottore. Le dottoresse Agnese Linari e Giulia Satu Faini sono state autorizzate a prendere in carico fino a 1500 assistiti, al pari dei colleghi più anziani. La soluzione permetterà così di riassorbire gli ex pazienti del dottor Innocenti, che a maggio ha lasciato dopo 39 anni di carriera. "È un risultato importante quello ottenuto - commenta il Sindaco Anna Ravoni - per il quale ringrazio la ASL che ha ascoltato le nostre richieste e ha così risolto un problema che rischiava di diventare di dimensioni enormi". "Rimaniamo comunque in attesa della graduatoria del bando per zone carenti che è stato pubblicato, perché -ha conclude il sindaco- a breve altri medici andranno in pensione e e non vorremmo di nuovo trovarci a rincorrere il problema".