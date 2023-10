Medico aggredito per una ricetta negata. Paziente arrestato dai carabinieri

Firenze, 23 ottobre 2023 – Un’altra aggressione ai danni di un medico di medicina generale a Firenze. Il colpevole sarebbe un paziente a cui il professionista aveva negato una ricetta. L’uomo è stato poi arrestato. A riferire l'episodio è l'Ordine dei medici fiorentino.

"Un medico di medicina generale è finito al pronto soccorso di Santa Maria Nuova dopo essere stato aggredito da un paziente. Quanto potremo andare avanti così? Non bastano vittime innocenti come la psichiatra pisana Barbara Capovani a far capire che la sicurezza dei medici è quasi ogni giorno in pericolo?, afferma Pietro Dattolo, presidente dell'Ordine.

"Il collega, fiorentino, ha negato una ricetta non dovuta a un paziente che lo ha aggredito, ferendolo - dice Dattolo -. A lui va la nostra incondizionata solidarietà. Alla politica e alle istituzioni invece rivolgiamo un appello: primo, fate applicare la legge, perché in caso di aggressione o minacce a pubblici ufficiali sono previste multe da 500 a 5000 euro; secondo, aiutateci a far capire ai pazienti e a tutti i cittadini che noi medici siamo dalla loro parte, anche e forse soprattutto quando diciamo qualcosa che non piace perché lo facciamo per tutelare la loro salute”.

Secondo quanto ricostruito il colpevole sarebbe un 49enne marocchino, poi arrestato dai carabinieri a Firenze e condotto in carcere. I militari del nucleo radiomobile di pattuglia nella zona della Fortezza da Basso hanno sentito delle urla provenire dall'interno di uno studio medico e sono per questo prontamente intervenuti, notando il marocchino che usciva frettolosamente dallo stabile.

L'uomo è stato bloccato e identificato, per essere poi arrestato con le accuse di lesioni e tentata rapina e condotto nella casa circondariale di Sollicciano a disposizione dell'autorità giudiziaria. Secondo quanto ricostruito, il 49enne si era recato dal proprio medico per una visita: nell'ambito di un alterco sulla prescrizione dei farmaci, che il paziente pretendeva e che il curante non riteneva necessari, il marocchino si è messo a urlare contro il sanitario.

Poi gli ha strappato il suo telefono cellulare e infine ha iniziato a colpirlo ripetutamente a calci e pugni per poi scappare dallo studio in tutta fretta ma è stato bloccato grazie al provvidenziale arrivo dei militari dell'Arma. Per la ricetta negata, il medico è finito al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Nuova.