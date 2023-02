Medici, una fondazione per la gente

Nasce la fondazione dei medici di famiglia di Scandicci. La fondazione AMeS – San Giovanni di Dio, questo il nome del sodalizio, punta a operare sul territorio per migliorare la continuità diagnostica e terapeutica tra territorio e ospedale di Toregalli. Una collaborazione, quella fra medici di medicina generale e ospedalieri che è fondamentale non solo per la formazione ospedaliera, ma anche per un’assistenza ai pazienti. I dottori cittadini hanno un’associazione dal 1990. L’evoluzione dei tempi, la pandemia, le mutate caratteristiche di lavoro sia territoriali che ospedaliere hanno dato uno spunto alla creazione della fondazione aprendo le adesioni anche a figure professionali non sanitarie. Questa la composizione del consiglio, tutti medici: il presidente è Gianni Taccetti, i suoi vice sono la Donatella Macchia e il Francesco Tozzi. Segretario Riccardo Gaspari, tesoriere, Lorenzo Maggi. I consiglieri sono Simone Naldini, Giampiero Pruzzi, Anna Leopardi, Anna di Natale, Lavinia Marascio, Gabriele Venturini. Il programma di attività della fondazione prevede di realizzare nei prossimi due anni attività di raccolta fondi per accogliere le richieste di implementazione delle apparecchiature e strumentazioni professionali in uso non solo in ospedale, ma anche nei presidi sanitari del territorio.

La sede legale dell’associazione è Nuovo San Giovanni di Dio, aperta martedì dalle 12 alle 13. Tra Torregalli e Scandicci nel tempo sono stati costruiti legami tra medici, una continuità assistenziale per i pazienti, eventi di beneficenza per l’ospedale. Il territorio, insieme al Quartiere 4 di Firenze, aspetta la ristrutturazione del pronto soccorso.