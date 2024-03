Medici ’tagliati’ dal Mugello. Ira dei sindaci, oggi il sit-in

Stop della Società della Salute Mugello e dei sindaci mugellani alla riduzione dei servizi sanitari di emergenza. Una questione che ha ripreso vigore di recente, con l’ipotesi di un taglio netto a Barberino, dove si prevederebbe la soppressione del Punto di Primo Soccorso, che è presso la sede della Pubblica Assistenza Bouturlin e l’eliminazione della figura del medico a bordo dell’ambulanza 118, sostituito con un infermiere.

Questa è ancora un’ipotesi, e niente è stato deciso, ma la notizia ha suscitato forti preoccupazioni, ed è stata rilanciata – e cavalcata politicamente – dal gruppo di opposizione di sinistra Ora Barberino, che per stamani ha promosso un presidio di protesta in piazza Cavour. Così i sindaci ribadiscono il loro "no". Con l’assemblea della Società della Salute Mugello che ha deciso all’unanimità di non esprimere il parere – richiesto da USL e Regione – sul piano di riorganizzazione della Guardia Medica, riassetto che USL e Regione vogliono a causa della crescente carenza dei medici.

Una sorta di "sciopero" del parere, "almeno fino a quando non sarà ufficialmente comunicata una decisione sulla riorganizzazione del servizio di emergenza urgenza ed in particolare in riferimento al mantenimento o meno del medico a Barberino". "Come abbiamo avuto modo di ribadire a più riprese negli ultimi mesi, sia pubblicamente che durante gli incontri istituzionali con le parti coinvolte – spiegano i sindaci di Borgo Paolo Omoboni, presidente della Società della Salute, Stefano Passiatore sindaco di Dicomano e presidente dell’Unione dei Comuni e Giampiero Mongatti sindaco di Barberino, in una nota congiunta - il territorio del Mugello non può essere considerato, in ogni forma di riorganizzazione dei servizi, alla stregua di altre zone che hanno la stessa popolazione, ma dimensioni territoriali molto più ridotte".

Non si possono offrire insomma le stesse modalità di servizio previste in città: "Stiamo parlando – dice Omoboni - di un’area che ha un’estensione di oltre 1.100 chilometri quadrati, molti dei quali in posizione montana o pedemontana e con una distribuzione degli agglomerati abitativi molto capillare: togliere un medico da un’ambulanza nel Mugello non è uguale a toglierlo nelle zone metropolitane. Qui si rischia di rimanere scoperti in certe fasce orarie".

Il Mugello è inoltre toccato dalla più importante arteria viaria d’Italia, l’Autostrada A1: "un aspetto che deve essere considerato e che assume una valenza importante nell’ambito della gestione delle emergenze, Difendiamo l’assetto attuale non perché siamo dei conservatori, ma per dati oggettivi".

Ecco allora la richiesta dei sindaci: "La riorganizzazione del Servizio di Emergenza Territoriale deve essere pensata nella sua totalità: riforma della Continuità Assistenziale e del 118 devono fare un percorso unico e devono tenere in considerazione le esigenze, i bisogni e l’attenzione di cui il Mugello necessita".

Paolo Guidotti