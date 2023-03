Medici Sos Ponte a Greve "Siamo senza ambulatori"

Ponte a Greve, gli ambulatori medici sono pochi e distanti per questa zona enorme, soprattutto per chi sta vicino alla Casella e i cittadini lanciano una raccolta firme che ha già raggiunto settanta adesioni. Adesso si vogliono pure costituire in comitato.

"Quello degli ambulatori è solo il maggiore dei problemi, ma ce ne sono anche tanti altri", denuncia Tina Perini, una delle residenti più agguerrite sull’isolamento che sta piombando su questo lembo di periferia confine, "Qui siamo tutti anziani, come si fa?". Gli ambulatori in via di San Quirico non ci sono più; quelli in via Pisana, al piano terra della palazzina dove c’è il Reparto anticrimine della Municipale, ormai li ricordano in pochi, i fondi sono vuoti da anni. I più vicini sono in via dei Tommasi, verso Cintoia, e in via Cardinal Romero, al confine con Scandicci.

Chi sta lontano da questi due punti, deve prendere la macchina, perché anche i collegamenti con i bus sono infrequenti e puntano in direzione tranvia: il 77 e 78 sono circolari che la prendono larga da via Baccio da Montelupo in un senso e da via Canova nell’altro. "Anche il centro anziani di via Pisana, è in stato di abbandono da anni e non ci fanno nulla", continua Tina. Il centro è stato spostato accanto alla Coop, più vicino al nuovo abitato di San Lorenzo a Greve, ma adesso è stato lasciato sguarnito il nucleo storico. Meno di un quarto d’ora a piedi, ma per un anziano senza macchina è già una distanza scoraggiante.

Così l’edificio di via Pisana 854 è diventato uno dei buchi neri del quartiere. Il problema risiede nella proprietà formale dell’immobile, che è di un’associazione, anche se utilizzato da sempre per funzioni pubbliche: prima c’era un asilo nido, poi la sede storica del Quartiere quando i quartieri erano ancora 14, infine il centro anziani. Ora, con erba alta nel giardino, cumuli di cartacce e spazzatura e posta che straripa nella cassetta, portata via dal vento nei dintorni, l’edificio versa sempre più nel degrado.

"Ci hanno visto pure i sorci, d’altronde la Greve è qui dietro, con una sterpaglia così ci vanno a nozze", dice uno dei residenti del gruppetto che sta raccogliendo le firme al bar Torello, dove la petizione rimarrà disponibile insieme al forno di via Bugiardini e altre attività di zona. Sulla questione interviene anche la Lega, che propone di convogliare le due questioni in una comune soluzione:

"Presenteremo in Comune e in Quartiere un’osservazione per rendere ai cittadini l’immobile, indi riportarci un centro anziani, e confrontandoci con la Regione, realizzarci degli ambulatori – dicono il capogruppo in Palazzo Vecchio Federico Bussolin e l’omologo a Villa Vogel Davide Bisconti – È inammissibile lasciarlo così". "Devono aumentare i medici di base, quelli di via dei Tommasi non solo sono lontani, ma sono anche pochi – proseguono i residenti – Ma l’abbandono qui è generale: erba alta sui marciapiedi, buche, pozzanghere, gli impianti sportivi a libera fruizione al Giardino di Alice hanno le reti di separazione rotte, il pallaio a quello del Bindolo è inutilizzato e in quest’ultimo non c’è l’illuminazione".

Carlo Casini