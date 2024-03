Medici e infermieri nel mirino. Vita dura negli ospedali

I dati fotografano una situazione in leggero miglioramento negli ultimi sei mesi del 2023, ma la quotidianità di medici e infermieri resta difficile. Le aggressioni verbali, che talvolta sfociano addirittura in fisiche, sono infatti un problema pressante, col quale fare i conti in ogni ambito, ma soprattutto nei pronto soccorso. Partendo dai numeri, nel terzo trimestre 2023 (luglio/settembre) sono stati 142 gli operatori coinvolti in aggressioni nelle varie strutture della Ausl Toscana Centro (che conta oltre 15mila dipendenti). I casi più numerosi sono stati di carattere verbale, con 131 episodi su un totale di 191, che hanno visto come vittime soprattutto uomini (107), mentre restano fortunatamente poche le aggressioni fisiche (60). Il numero degli eventi nei setting assistenziali (quindi non il numero di operatori aggrediti ma di episodi) è stato maggiore negli ospedali (88) rispetto al territorio (29). Dati in calo nel quarto trimestre 2023 (ottobre/dicembre) con 110 operatori coinvolti, in questo caso in prevalenza donne (107), e una maggioranza di aggressioni verbali, avvenute negli ospedali. I numeri tengono conto sia degli operatori sanitari che degli addetti di uffici, Cup e front office, sebbene questi ultimi siano coinvolti molto meno.

Passando a Careggi, in tutto il 2023 ci sono state 129 segnalazioni di aggressioni verbali e 7 con contatto fisico. "Purtroppo si tratta di numeri sottostimati – spiega il presidente dell’Ordine dei medici di Firenze, Pietro Dattolo – perché il fenomeno è quotidiano e molti colleghi, soprattutto quando si tratta di aggressioni verbali, non le segnalano neppure. C’è un grave problema culturale: le persone non considerano più il medico come un alleato, ma finiscono per incolparlo della malattia, confondendo il diritto alla cura col diritto alla guarigione. A questo si aggiungono maleducazione, dipendenze e altre problematiche. Andrebbero ripristinati i posti di polizia in tutti gli ospedali, facendo rispettare le leggi che già ci sono".

"Purtroppo siamo diventati un bersaglio – dichiara David Nucci, presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Firenze e Pistoia -. Ci associamo dunque al ’grido di aiuto’ proveniente da altre regioni come, ad esempio, il Veneto o la Campania, dove si è per fortuna passati ai fatti: sono state chieste e attivate linee di intervento, intensificati i controlli negli ospedali, in sinergia con la polizia. In caso contrario, oltre al pericolo concreto di non riuscire a fare il nostro lavoro in sicurezza, si rischia di demotivare e avvilire una categoria intera di lavoratori che è quotidianamente sul campo, al servizio della salute pubblica".

L.C.