Firenze, 9 novembre 2019 - "L'impegno che ci siamo dati in questo quinquennio è di raggiungere 320mila mamme nel sud Sahara per l'assistenza al parto; garantendo loro un parto sicuro, che vuol dire il cesareo quando c'è bisogno, e una trasfusione quando c'è un'emorragia. Siamo al terzo anno, siamo al 60% del percorso e siamo contenti di essere in linea con la tabella di marcia che ci siamo dati".

A parlare è don Dante Carraro direttore di Medici con l'Africa Cuamm, intervenendo al meeting annuale della Ong al Teatro Verdi di Firenze. Sono stati quasi 189mila i parti assistiti da Cuamm in questi tre anni, con l'assistenza a oltre 7mila bambini malnutriti e attivita' di educazione e formazione per oltre 800mila donne. "Questi progetti - ha aggiunto don Carraro - li puoi fare solo se c'è coinvolgimento non solo delle istituzioni ma della gente, della popolazione. Per me è bellissimo pensare che oggi siamo in tanti a dire 'prima le mamme e i bambini', che sono la fascia più vulnerabile e povera di quel continente". "Istituzioni e popolazione - ha concluso - devono camminare insieme altrimenti non facciamo il bene ne' del mondo, né' del nostro Paese".

Nell'appuntamento con ‘Medici con l’Africa Cuamm’, di cui La Nazione e Qn sono media partner, tanti gli ospiti e i temi per condividere storie, fatiche e risultati di un anno di lavoro. Gli operatori più esperti, insieme ai più giovani, hanno testimoniato una presenza costante, fatta di cura e di dedizione concrete.

Nei prossimi 7 anni «l'Unione europea investirà 40 miliardi di euro in più per l'Africa». Lo ha detto Paolo Gentiloni, commissario europeo agli Affari economici, intervenendo a Firenze al meeting 'Medici con l'Africa Cuamm'. «Siamo i primi della classe negli aiuti pubblici - ha sottolineato Gentiloni - ma non sono sufficienti, serve un patto con l'Africa, lavorare un pò di più con l'Africa e non soltanto per l'Africa, partenariato e non solo aiuti». Secondo il commissario europeo, «il livello di povertà estrema in Africa non si sta riducendo con lo stesso ritmo dei tassi di crescita, c'è un problema di qualità della crescita»

